Гастрономический фестиваль в Каргополе пройдет в формате открытой кухни

Праздник «Баранье воскресенье» в Каргопольском районе возродили в 2014 году. 5 августа горожан ждет всенародная трапеза с разносолами по дореволюционным рецептам: блюдами из баранины, рыбниками, шпанями, калитками, киселями и квасом.

Организаторы утверждают, что еду на свой вкус найдет каждый участник фестиваля

В этом году «Баранье воскресенье» вновь порадует своей вкусной и разнообразной программой, которая начнется в 12 часов. В Каргополе зазвучат колокольные звоны на Соборной площади, и под открытым небом развернется народное гуляние.

Традиционный конкурс «Северная кухня» пройдет по четырём номинациям: «Блюда из баранины», «Блюда из репы», «Каргопольская выпечка», «Традиционный напиток».

Все самое вкусное, свежее и полезное от местных производителей будет представлено в «Обжорном ряду». Любознательные участники праздника смогут проявить свои таланты на мастер-классе по выпечке обрядового печенья «Тетерки».

Увенчает событие общая трапеза «Баранья заваруха». Причем, каргопольская похлёбка и каша по-купечески с бараниной будут приготовляться на костре на виду у публики.

Кроме того, в программе — конкурсы, выступления творческих и фольклорных коллективов, мастер-классы по каргопольской росписи, кадрили, изготовлению барашков, детская площадка и народные игры.

Каргопольский праздник, кстати, прославился уже по всей России. Так, в прошлом году «Баранье воскресенье» получило статус «Национальное событие года» и вошло в Топ-200 лучших событий России.