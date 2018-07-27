Для участников международного конкурса «Отличники войсковой разведки» разработали специальное меню из 25 блюд

Разнообразный рацион питания для военнослужащих организован на всех приемах пищи с учетом усиленных нагрузок в период проведения соревнований и особенностей кухонных традиций команд-участниц.

Для участников международного конкурса «Отличники войсковой разведки» повара Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) разработали специальное сбалансированное меню, которое состоит более чем из 25 блюд.

Разнообразный рацион питания для военнослужащих организован на всех приемах пищи с учетом усиленных нагрузок в период проведения соревнований и особенностей кухонных традиций команд-участниц. Он включает несколько видов первых и вторых блюд, например, солянку по-домашнему, куриный суп, борщ, шашлык из говядины, жареную рыбу, выбрать которые участники конкурса могут по своему желанию. Кроме того, в меню столовой НВВКУ для разведчиков всегда подают свежие овощи, фрукты и сладости.

Во время соревнований участники располагаются в казармах НВВКУ. Международный этап конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» пройдет на военном полигоне Кольцово в Новосибирской области с 28 июля по 10 августа.