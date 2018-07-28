В Лужниках проходит фестиваль Taste of Moscow 2018

С 26 по 29 июля в Москве на Престижной аллее Лужников состоится гастрономический фестиваль Taste of Moscow 2018. Посетителей ждут потрясающая еда, изысканные вина и напитки, а также разнообразная развлекательная программа. Бизнес-школа RMA выступает информационным партнером мероприятия.

Фестиваль Taste of Moscow входит в линейку мировых фестивалей Taste Festivals, и на сегодняшний день проходит в 19 городах мира — Лондоне, Париже, Милане, Хельсинки, Амстердаме, Сиднее, Дубае, Чикаго, Сан-Пауло, Гонконге, Абу-Даби и других. На площадке фестиваля Taste of Moscow 2018 соберутся самые популярные и интересные рестораны Москвы и известные шеф-повара из России и Европы для того, чтобы представить тысячам посетителей свои фирменные блюда.

Посетители фестиваля получат уникальную возможность попробовать блюда и напитки, представленные тридцатью столичными ресторанами и барами, продегустировать и приобрести качественные продукты и уникальные товары от более 150 компаний-участников фестиваля на маркете, насладиться разнообразием напитков и еды, интересно провести время на мастер-классах с участием лучших шеф-поваров мирового класса.

Что будет в этом году? Самое, пожалуй, главное — это специальные меню от 30 ведущих ресторанов города. Среди них — Björn, MØS, China Bistro, Bamboo.Bar, KU:, Buba by Sumosan, "Maкото", "Владивосток 3000", 15/17 Bar&Grill, "Высота 5642", "Честная кухня", "Пироги, вино и гусь", "Воронеж", "На Мосфильмовской", #СибирьСибирь, Gayane’s, "Панаехали", "Ача-чача", Wine Religion, "Винный базар", "Ян Примус", Archie, Scrocchiarella, "Бардак", Chicha, "Хищnik Steaks & Burgers", Stories. Все они представят гостям уникальные меню из нескольких блюд, которые были созданы специально для фестиваля Taste Moscow. Для оплаты блюд меню на территории фестиваля действует собственная "тейст-валюта", которую можно приобрести в "Taste-банках" на территории фестиваля по курсу 100 рублей = 1 "тейст". Цена блюда варьируется, в среднем от 3 до 5 "тейстов", в зависимости от эксклюзивности меню и ингредиентов.

Фестиваль будет работать до 29 июля, и самая активная его часть придется на выходные. Поэтому традиционно на территории фестиваля будут работать несколько площадок. На площадке Pop-Up Restaurant два раза в день будут проходить ужины от известных шеф-поваров; они приготовят эногастрономические сеты, сопровождать которые будут напитки от эксклюзивного партнера фестиваля San-Pellegrino. На выбор гостей будут представлены блюда французской, итальянской, французской и русской кухонь.

Особое место на фестивале займет Wine & Spirits Academy, где не первый год проходят лекции и мастер-классы, посвященные вину, а эксперты винной отрасли рассказывают о винах, о мировых трендах и о новинках отечественного виноделия.

Реализовать серьезные гастрономические амбиции можно придя на профессионально оборудованную кухню площадки Electrolux Chefs’Secrets. Там, вместе с шеф-поварами Electrolux Chefs’, можно заняться готовкой и погрузиться в процесс создания кулинарного шедевра. Для детей на площадке Junior Chefs’ Secrets будет организована отдельная кухня, где они также прикоснутся к секретам кулинарного мастерства, приготовят блюдо вместе с шеф-поваром, а потом продегустируют его и угостят им друзей и родителей.

В VIP Lounge для гостям будет создана специальная гастрономическая и развлекательная "территория комфорта" с угощениями и живой музыкой, уникальной фотозоной с ретро-автомобилем, выставкой-продажей произведений художественного искусства, демонстрационным стендом с ювелирными украшениями последних коллекций мировых брендов. А также салон красоты, где все мужчины, обладатели роскошной бороды, смогут пройти мастер класс по уходу от ведущих мастеров барбер-индустрии, а дамы — сменить образ с нашими стилистами!

Кидзания выстроит целый город детских профессий в Kid’s Zone. Здесь ребенок может попробовать себя в роли актера или полицейского, репортера или врача.

И самое яркое мероприятие от Кидзании — парад профессий с участием самых ритмичных барабанщиков, который будет проходить каждый день в 15:00 по всей территории фестиваля. К параду смогут присоединится все: и дети, и взрослые.

Нальчикский молочный комбинат, производящий продукцию под брендом "Чабан", представит молочные продукты премиального качества, несущие в себе силу, здоровье и долголетие. На площадке можно будет попробовать всю палитру вкусов народов Кавказа, посетить мастер-класс по food-фотографии, и это только часть программы, которая будет радовать и заряжать всех гостей энергией Приэльбрусья!

Все четыре дня на Taste of Moscow 2018 будет работать зона Beauty-Lounge, где профессиональные стилисты помогут гостьям фестиваля стать ещё красивее.

На Main Stage — главной музыкальной площадке фестиваля будут проходить выступления артистов и звезд фестиваля Taste of Moscow 2018, которые создадут атмосферу настоящего праздника и вкуса жизни в Лужниках!

И, конечно же, всех гостей ждут розыгрыши призов от партнеров фестиваля. Taste — это праздник для всех. Для гастро-энтузиастов и тех, кто просто любит вкусно поесть, для влюбленных и тех, кто любит отдых на природе с друзьями, а также семей с детьми и всех тех, кто выбирает качественные продукты и услуги, как стиль жизни!