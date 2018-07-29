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Омары и мясное ассорти: что было в меню у Скандинавских авиалиний полвека назад
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Омары и мясное ассорти: что было в меню у Скандинавских авиалиний полвека назад 

Anews 29 июля 2018
Фото: Anews
Каждый пассажир с интересом ожидает времени обеда на борту самолета, а некоторые авиакомпании предлагают целое меню на выбор. Некоторые пассажиры не могут знать заранее чем их порадует шеф-повар, но все лучшие произведения кулинарного искусства авиаперевозчиков меркнут на фоне обедов скандинавских авиалиний XX века. В середине прошлого века авиаперелеты были весьма недешевым удовольствием, но к тому времени к путешествиям по воздуху люди уже привыкли. Именно тогда самолетом могли воспользоваться весьма состоятельные люди, которым требовался особый подход. Забота о пассажирах в то время находилась на высшем уровне, а проявлялось это также в ассортименте блюд в меню, которое предлагалось людям на борту. Накануне авиакомпания Scandinavian Airlines опубликовала архивные фото, где четко видно как обслуживали пассажиров прошлого века. В частности, публика заметила большую разницу между современными обедами и тем, что предлагали больше, чем 50 лет назад. В меню имелось мясное ассорти, такие деликатесы, как икра, лосось и омары, а на отдельных рейсах к мясу могли подать пиво. Кроме того, молодые мамы имели право лететь в постели, куда им приносили обед, а дети имели специальное меню. Вся посуда на борту была изготовлена из высококачественного материала, поэтому пассажиры ощущали атмосферу ресторана. Иногда еду пассажирам подавали непосредственно шеф-повара, пока мясо официант нарезал большим ножом, что запрещено в современности. Пассажиры первого класса имели право пользоваться зоной отдыха, где предоставлялась возможность пообщаться и полакомиться фруктовым ассорти.
Лишь в 80-х годах прошлого века подача обедов в воздушных судах скандинавской авиакомпании начала походить на современную. Однако одноразовая посуда не полностью заменила обычную, и на выдвижных столах все еще присутствовали стеклянные стаканы, пока стюардессы активно предлагали коктейли.]]>
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