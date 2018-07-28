Окрошка с крабом и мороженное в виде Маяковского — в Екатеринбурге проходит фестиваль еды

Бургеры, шашлык, паназиатская кухня, мидии в белом вине — на фестивале «О да, еда!» в Екатеринбурге организовали рай для гурманов.

В Центральном парке культуры и отдыха проходит всероссийский фестиваль еды. В Екатеринбурге его организуют уже в третий раз. Здесь известные рестораны, кафе, фермеры и бренды выставляют свои блюда на продажу прямо на улице. Несмотря на то, что событие не вызвало большого ажиотажа, в первый день на фестиваль пришло довольно много людей. Логично, что в такую ужасающую жару очереди были только за одним продуктом — мороженым. Его, кстати, можно было купить в самых разных вариациях — от обычного пломбира до мороженного с лицом Маяковского и прочих известных людей. Конечно, и холодные коктейли так же пользовались неплохим спросом. Полная противоположность им — лавки с капкейками. Меньше всего в такую погоду людям хочется есть сладкие пирожные.

Вообще, жара как будто еще одним гостем фестиваля — о ней говорили люди, продавцы, даже ведущие со сцены, пытаясь взбодрить публику, говорили: «Ну да, жарко, а что поделать? Давайте попробуем не обращать на нее внимание». Один из наших собеседников, Алексей, сказал: с одной стороны с погодой повезло, нет дождя, тепло, а с другой — солнце дико жарит, тяжело. В остальном, ему и его спутнице Алине на фестивале нравится практически все:

«Классно, что проходит что-то необычное. Редко такие вещи у нас проводятся, подобное мы видели только в Сочи. Здесь прикольно, только мне кажется, что можно было бы сделать побольше дегустационных площадок. Не везде можно попробовать еду перед тем, как купить. Нам вот разрешили продегустировать только сыры и немного мяса. И все, кажется. Из интересного — успели попробовать комбучу — это такой китайский напиток из чайного гриба. Тут так много всякой еды — глаза разбегаются».

С чем уж точно нет проблем на фестивале, так это с ассортиментом. Сыры, молоко, мясо всех видов — на любой вкус. Организаторы уверяют, что более 100 площадок расположились на фестивале на эти 2 дня. Люди действительно в основном ходят между ними и не знают, что выбрать. В очереди к одной из мясных лавок вскрылась еще одна проблема — посетитель пожаловался, что нет конкретной карты мероприятия:

«Есть очень условная карта, она не информативная. Вот тут продается еда, здесь проходят лекции. А если я хочу поесть именно вьетнамскую кухню — куда мне идти? Придется ходить и искать самостоятельно».

Помимо этой, проблем на фестивале больше не наблюдается. Люди ходят довольные и сытые, дети бегают на отдельных площадках, многие сидят в специальном лектории, где им рассказывают, как правильно завтракать или в какой одежде лучше есть овощи, некоторые уселись на пуфиках и смотрят «Теорию большого взрыва». Сложно сказать, действительно ли им это интересно, или они просто прячутся от солнца. Скорее всего, и то, и другое.

Есть на фестивале и постоянные гости. Например, Дмитрий здесь уже не первый раз, и ему все нравится:

«Здесь классно. Очень здорово, что каждый год проходит подобное мероприятие. Каждый год народу все больше и больше, кстати. Хочу тут попробовать ребра и блюда из коптильни, вроде как они тут появились».

Подводя небольшие итоги:

Самое необычное блюда — окрошка с крабом.

Самое дешевое и сытное — 250г пельменей за 100 рублей.

Больше всего представлено — шашлыки разных видов.

Наибольший спрос — на мороженное и коктейли

Больше всего жалко — девушку в ростовой кукле дракона. Страшно представить, какая температура в ее костюме.

Фестиваль продлится до 29 июля.

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