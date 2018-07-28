СМИ: власти Калифорнии хотят запретить кормить сотрудников

IT-корпорации, в том числе Facebook, Google , Twitter, LinkedIn, Uber, помимо высоких зарплат дают своим сотрудникам натуральные бонусы и льготы. В том числе обеспечивают бесплатными обедами. Власти Калифорнии считают, что это вредит экономике региона, сообщает сайт газеты «Коммерсантъ»

На этой неделе несколько членов наблюдательного совета Сан-Франциско внесли законопроект, который запретит корпорациям создавать в офисах собственные кафетерии и столовые. Бесплатное питание не только не дает развиваться ресторанам и кафе, но и сокращает круг общения людей, считают представители властей.

«Речь идет и о культурном сдвиге. Мы не хотим, чтобы их сотрудники приезжали на работу на велосипеде или машине, находились там весь день и ехали потом домой. Речь о том, чтобы вытащить людей из офиса, взаимодействовать с местным сообществом и добавить ему динамизма», — говорит один из авторов законопроекта Аша Сафаи.

Изначально корпорации открывали собственные кафетерии, обычно с бесплатным питанием, потому что их офисы находились в пригородах.

Другие причины этого — желание повысить привлекательность на рынке труда, а также увеличить продуктивность сотрудников, которым не нужно отвлекаться от работы. Теперь многие технологические корпорации нанимают в свои кафетерии известных шеф-поваров и стараются сделать меню максимально разнообразным.

«Прекрасно, что у нас произошел потрясающий экономический бум, перенесший в последние годы рабочие места в Сан-Франциско, но многие из этих новых работников уже в полной мере обеспечены питанием, так что ресторанам трудно зарабатывать на обедах и находить сотрудников… Если людей привозят на работу на автобусе, они заходят в офис и не покидают его, эффект для города теряется», — считает глава ресторанной ассоциации города Golden Gate Restaurant Association Гвинет Борден.

Борден поддерживает законопроект, отмечая, что он не имеет обратной силы и лишь запрещает создавать собственные кафетерии в новых офисах. Кроме того, корпорации смогут обеспечивать бесплатное питание своим сотрудникам, давая им ваучеры, на которые можно будет пообедать в городских ресторанах.

Власти города Маунтин-Вью (Калифорния), в котором находятся офисы сразу нескольких крупных корпораций (Google, Microsoft и т. д.), уже давно борются с бесплатным питанием. Еще в 2014 году муниципалитет и Facebook заключили соглашение, согласно которому компания не может покрывать питание сотрудников в кафетериях в офисе более чем на 50%. Facebook может полностью компенсировать стоимость питания для сотрудников, но лишь в том случае, если они едят в городских ресторанах, открытых для всех.

По словам члена совета Маунтин-Вью Джона Макалистера, это решение — ответ на жалобы местных ресторанов.

Как отмечает бывший мэр города Майкл Касперзак, который работал над новыми правилами, «на самом деле это больше направлено на то, чтобы убедиться, что у нас не будет офисного пространства в 400 тыс. квадратных футов (37 тыс. квадратных метров), наполненного людьми, которые никогда не покидают здания». «Если у нас есть все эти рестораны, мы хотим, чтобы они успешно развивались. Если работодатель платит за это — все хорошо», — считает он.