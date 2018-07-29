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В Петербурге открылся первый ресторан Black Star Burger
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В Петербурге открылся первый ресторан Black Star Burger 

Собака.ru 29 июля 2018
Фото: Собака.ru
Первая точка находится в ТРК «Галерея» на четвертом этаже — там, где раньше располагалась «Мясорубка».
Питер! Кто ещё не в курсе, сегодня состоялось техническое открытие нашего ресторана в вашем городе 😍 Ждём всех в гости! Не судите строго, всё в процессе корректировки, так что будем рады вашему мнению 😌👇🏿Если возникнут какие-то вопросы, в кратчайшие сроки все исправим 😊 Адрес ресторана — ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А 🙌🏿 #питер #спб #санктпетербург #соччныймощщный #BlackStarBurger Публикация от BlackStarBurger (@blackstarburger) 28 Июл 2018 в 3:19 PDT  Первые посетители уже успели оценить ресторан.
Публикация от ВЕРОНИКА👑 Make Up ⭐️V. I. P. ⭐️ (@guryleva_vera) 29 Июл 2018 в 4:58 PDT Публикация от MARINA_ZHUVAK (@9.41pm_) 29 Июл 2018 в 4:05 PDT Всего в городе планируют открыть два или три заведения. Первая бургерная Black Star Burger открылась в 2016 году на Новом Арбате в Москве. О том, что создатели франшизы планировали открыться в Петербурге, стало известно еще летом 2017 года.
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