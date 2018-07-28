На фестивале Moscow Restaurant Week проведут конкурс шеф-поваров

Программа гастрономического фестиваля Moscow Restaurant Week впервые включит конкурс шеф-поваров. Победителя будет выбирать жюри, состоящее из профильных журналистов, гурманов и профессионалов индустрии. Еще одного победителя выберут гости фестиваля, для этого на сайте проекта открыто голосование.

Moscow Restaurant Week — проект организаторов Московского гастрономического фестиваля, ежегодного мероприятия, специально для которого столичные шефы готовят дегустационные сеты единой стоимости (в прошлом году она составила 1700 руб.). Moscow Restaurant Week проводится два раза в год, весной и летом. По его условиям шефам предлагается составить специальные меню на заданную тему. Весной этого года шефы представляли свои сеты с блюдами из круп, сейчас — с тартарами. В сеты можно включать как блюда, придуманные специально для фестиваля, так и из основных меню.

«Для потенциальных гостей гастрономический фестиваль — возможность расширить гастрономический кругозор, познакомиться с новыми ресторанами. Для ресторанов это шанс увеличить аудиторию, рассказать о себе», — поясняли «Ведомостям» свои цели и задачи организаторы. В начале его работы владельцев и управляющих ресторанов приходилось уговаривать, не все понимали, зачем им нужно участвовать. Но в последние годы ситуация стала меняться — и популярность сет-меню растет и у гостей, и рестораторов. В прошлом году за время фестиваля было продано около 50 000 сетов, уточняют организаторы. Интерес к фестивалю подтверждают и опрошенные «Ведомостями» рестораторы.

Летний Moscow Restaurant Week проходит до 5 августа 2018 г. В нем участвуют около 100 ведущих московских ресторанов.