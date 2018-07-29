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В Москве открылся первый «Теремок» в новом формате
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В Москве открылся первый «Теремок» в новом формате 

Kitchenmag 29 июля 2018
Фото: Kitchenmag
Сеть ресторанов «Теремок» открыла на улице Менжинского в Москве первое заведение нового формата, пишет vc.ru со слов представителей компании. Кафе площадью 170 квадратных метров рассчитано на 70 посадочных мест.
В кафе «Теремок» посетителям подают блюда преимущественно в бумажной посуде, в заведениях нового формата используются фарфоровая посуда и металлические столовые приборы, отметили в компании.
За последние два года «Теремок» показал серьезный рост в стрит-ритейле, и «рестораны у дома» стали популярнее, говорит основатель и управляющий сетью «Теремок» Михаил Гончаров. По его словам, сейчас в Москве и Московской области 120 ресторанов на фудкортах и 31 ресторан с собственным залом.
Михаил Гончаров, основатель сети ресторанов «Теремок»: «Основной потенциал роста сети в ближайшие годы мы видим в ресторанах с посадочным залом. Для нас это особенно важно, так как в них мы можем показать не только качество блюд „Теремка“, поданных на настоящей посуде, но и уровень комфорта, соответствующий этому качеству.
Видя „Теремок“ в одной линии с американским фастфудом, потребитель не всегда понимал, почему мы дороже. Теперь таких вопросов не возникает. В ресторанах стрит-ритейла после реконструкции за последний год мы получили увеличение выручки от 20 до 30%, при росте оборотов в торговых центрах всего на 5-10%. В таком интерьере мы в полной мере соответствуем концепции fast casual».
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