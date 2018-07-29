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Винный ужин в ресторане «Сыроварня» в Санкт-Петербурге
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Винный ужин в ресторане «Сыроварня» в Санкт-Петербурге 

Itsmywine.ru 29 июля 2018
Фото: Itsmywine.ru
Винный ужин в ресторане «Сыроварня» в Санкт-Петербурге3 августа в ресторане «Сыроварня» пройдет ужин Taste Wine by Novikov с итальянскими автохтонными белыми винами и сетом из пяти блюд. Первая пара ужина — сухое игристое Prosecco Ruggeri Valdobbiadene, нежное, освежающее с нотками белых цветов и спелых яблок, и хрустящая брускетта с камчатским крабом. Далее по программе — вино Albente Feudi di San Gregorio слегка фруктовое, идеальное к морепродуктам, в сопровождении жареных креветок с петрушкой. Третья пара ужина — полусухое вино Villa Bianchi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico, минеральное, с ароматов трав, и паста с густым томатным соусом и ароматным пармезаном. Четвертый курс ужина — яркое Pfefferer Cantina Colterenzio, которое производят из древнего сорта винограда — желтого муската, и халуми на гриле с вялеными томатами и свежей мятой. В завершение вечера гостям предложат сицилийское вино с медово-фруктовыми нотками Kabir Moscato di Pantelleria, и крем маракуйя с сыром Монте Блум. Начало ужина в 20.00. Стоимость участия — 3500 руб. с человека. Ресторан «Сыроварня» в Санкт-ПетербургеКовенский переулок, 5
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