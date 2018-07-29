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В Чечне открылся форум рестораторов СКФО «Resto-2018»
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В Чечне открылся форум рестораторов СКФО «Resto-2018» 

ТАСС 29 июля 2018
ГРОЗНЫЙ, 29 июля. /ТАСС/. Первый форум рестораторов СКФО «Resto-2018» открылся в воскресенье в столице Чеченской Республики в гостиничном комплексе «Грозный Сити». В нем принимают участие почти 100 рестораторов, шеф-поваров и производителей продукции для ресторанов из регионов Северного Кавказа и Москвы, сообщила ТАСС организатор форума и председатель Ассоциации гостиниц и ресторанов (АГИР) СКФО Ева Ужахова. Это однодневное мероприятие поможет улучшить сервис и сделает регионы Северного Кавказа еще более привлекательными для туристов, считает Ужахова.
"В форуме принимают участие более 90 рестораторов, шеф-поваров, поставщиков и производителей различной продукции для ресторанов. Уверена, что форум поможет улучшить сервис, что должно сделать регионы Северного Кавказа еще более привлекательными для туристов. «Resto-2018» проводится впервые, и его главная цель дать толчок развитию ресторанного бизнеса на Северном Кавказе, обмен опытом рестораторов, отельеров, экспертов и поставщиков, а шеф-повара представят свои инновационные блюда, такие, как галушки с креветками под соусом песто или клубничный суп с базиликом", — сказала Ужахова.
"Все это будет происходить во время однодневных семинаров, мастер-классов и тренингов, на площадках присутствуют не только рестораторы, производители и эксперты, но и свободные слушатели, которые планируют создать свой бизнес. До самого закрытия форума будет действовать выставка поставщиков такой продукции, как специи, чай, техника фильтры и даже кондитерские изделия. Соорганизаторы форума, комитет правительства Чечни по туризму, предложили сделать ежегодным", — добавила организатор.
Ассоциация гостиниц и ресторанов была создана в октябре 2017 года Молодежным правительством Ингушетии. А уже в марте АГИР стала межрегиональной организацией, после того как о желании сотрудничать с ней заявили рестораторы и отельеры из других регионов Северо-Кавказского федерального округа. Сейчас в ассоциации состоят около 30 участников из разных регионов СКФО.
Организатором форума является Ассоциация гостиниц и ресторанов (АГИР) СКФО совместно с комитетом правительства Чечни по туризму.
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