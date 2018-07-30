Ещё
Воронежцы стояли в очереди по 7-8 часов и устроили давку за бургеры от Тимати
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Воронежцы стояли в очереди по 7-8 часов и устроили давку за бургеры от Тимати 

Вести Воронеж 30 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Пробки из автомобилей и людей сегодня сковали проспект Революции — ажиотаж вызвали раздача бесплатных бургеров и приезд рэп исполнителя Тимати. Официальное открытие фаст-фуд заведения собрало на площади около кукольного театра несколько сотен человек. Чтобы бесплатно покушать и увидеть звезду отечественной эстрады, люди забирались на свои автомобили и даже на крыши близлежащих домов. Ждали долго. Старт мероприятия анонсировали на два часа дня, по факту же всё началось гораздо позже. Сам певец, накормить обещал весь город. Однако, заветные бесплатные бургеры достались далеко не всем.
Счастливчики признаются, за еду пришлось буквально воевать. Поесть удалось самым терпеливым. Жительницы Воронежа Александра Осипова и Алина Василевская, кажется, не жалеют о том, что провели почти целый день в очереди ради бесплатного фастфуда: — С 9 или 10 утра мы ждали. Тут очередь была до 4 часов, и мы в ней стояли. — То есть, столько часов? Не устали за это время? — Нет, ради этого стоило такое время тут простоять. Мы стояли здесь в очереди, мы стояли в очереди, когда раздавали бургеры. И мы счастливы очень. Мы получили кучу эмоций — просто «Вау!»
Вести Воронеж: последние новости
Многодетных семей в Воронежской области стало больше Воронежские граффитисты впервые создадут арт-объекты для выставки «Город – Сад» В Воронеже изменили дату спектакля с Фёдором Добронравовым, перенесшим в марте инсульт
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение