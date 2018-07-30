Воронежцы стояли в очереди по 7-8 часов и устроили давку за бургеры от Тимати

Пробки из автомобилей и людей сегодня сковали проспект Революции — ажиотаж вызвали раздача бесплатных бургеров и приезд рэп исполнителя Тимати . Официальное открытие фаст-фуд заведения собрало на площади около кукольного театра несколько сотен человек. Чтобы бесплатно покушать и увидеть звезду отечественной эстрады, люди забирались на свои автомобили и даже на крыши близлежащих домов. Ждали долго. Старт мероприятия анонсировали на два часа дня, по факту же всё началось гораздо позже. Сам певец, накормить обещал весь город. Однако, заветные бесплатные бургеры достались далеко не всем.

Счастливчики признаются, за еду пришлось буквально воевать. Поесть удалось самым терпеливым. Жительницы Воронежа Александра Осипова и Алина Василевская, кажется, не жалеют о том, что провели почти целый день в очереди ради бесплатного фастфуда: — С 9 или 10 утра мы ждали. Тут очередь была до 4 часов, и мы в ней стояли. — То есть, столько часов? Не устали за это время? — Нет, ради этого стоило такое время тут простоять. Мы стояли здесь в очереди, мы стояли в очереди, когда раздавали бургеры. И мы счастливы очень. Мы получили кучу эмоций — просто «Вау!»