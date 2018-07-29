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QR-коты — в китайском ресторане работают пушистые кассиры
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QR-коты — в китайском ресторане работают пушистые кассиры 

Sputnik Эстония 29 июля 2018
Фото: Sputnik Эстония
Для того, чтобы оплатить счет, посетителям этого ресторана достаточно просканировать кошку. На всех пушистых «сотрудниках» — майки с QR-кодами. Поэтому гости легко могут оплатить еду и напитки с помощью мобильного приложения.
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