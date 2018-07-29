QR-коты — в китайском ресторане работают пушистые кассиры

Для того, чтобы оплатить счет, посетителям этого ресторана достаточно просканировать кошку. На всех пушистых «сотрудниках» — майки с QR-кодами. Поэтому гости легко могут оплатить еду и напитки с помощью мобильного приложения.