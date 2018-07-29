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В Петербурге открылась новая бургерная
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В Санкт-Петербурге открылась новая бургерная 

Рамблер 29 июля 2018
Фото: @blackstarburger
В северной столице прошло открытие нового ресторана Black Star Burger.
"Питер! Кто ещё не в курсе, сегодня состоялось техническое открытие нашего ресторана в вашем городе. Ждём всех в гости! Не судите строго, всё в процессе корректировки, так что будем рады вашему мнению. Если возникнут какие-то вопросы, в кратчайшие сроки все исправим"
— сообщается на странице ресторана в Instsgram.
Поклонники бургеров встретили новость востороженно и оставили множество комментариев к записи.
"Поздравляю с открытием! Это очередной шаг к победе".
"Последний день в Питере, вы прям вовремя открылись, все очень круто"
"Очередь была около человек 40 наверно, но ждали минут 5 максимум и место сразу нашли, все очень быстро. Сам заказ тоже ждали минуты 4"
"Музыка слишком громко играет, пришлось отсаживаться, и сами треки не способствуют нормальному усвоению пищи"
"Он открыт для всех, но ещё будет официальное, когда тимати приедет"
"Все очень вкусно и круто, НО, пожалуйста, подавайте холодную колу, теплую пить невозможно!)"
Но нашлись и критики, желудки некоторых гостей не справились с перевариванием таких сочных и мощных бургеров. Их комментарии мы приводить не будем.
Адрес ресторана: ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Комментарии8
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