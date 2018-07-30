Рислинг отлично подойдёт для августа

Рислинг отлично подойдёт для августаКомментарий Александры Рязановой, сомелье MoregrillДля меня одним из любимцев белого является рислинг, из этого сорта делают сухие, сладкие и даже игристые вина. Говоря о разных стилях рислинга, можно утверждать, что он преуспел в искусстве перевоплощения. Его можно назвать хорошим актёром, многообразие ролей которого просто поразительно, и при этом все образы сыграны великолепно. Многоликость и разнообразие черт — весомое доказательство великой участи. Широкая гамма рислингов позволяет подобрать это вино практически к любому блюду. Сухие рислинги можно сочетать с морепродуктами, телятиной и свининой. Сладковатые off-dry подходят к пряной и острой кухне стран Юго-Восточной Азии. Сладкие рислинги хороши с десертами. Выдержанные зрелые вина представляют ценность без специального сопровождения. В каждой стране и регионе можно найти своего любимчика, для меня мои принцы рождаются только в Германии и что бы определиться в выборе нужно знать несколько вещей о том или ином регионе, например мозельские рислинги грациозны и благоухают цветами. Эти рислинги нельзя назвать вином на каждый день, они предназначены, скорее, для гурманов, тонко разбирающихся в винах и имеющих финансовую возможность оценить вкус дорогого вина. Пряные рислинги из Пфальца очень богаты, пахнут абрикосами и мёдом. Можно встретить плотный, бензольный, структурированный, сдержанный, развивающийся в бокале и поражающий рислинг. В рислингах Рейнхессена сможете уловить запах фиалки и цветущих цитрусовых рощ. Из зрелого винограда производят мягкий полусладкий рислинг Кабинет, а из винограда позднего сбора — традиционные минерально-фруктовые рислинги Шпэтлезе, сладкие и сухие Ауслезе, пронизанные лёгкими ореховыми тонами, суперсладкие медовые рислинги Беренауслезе и Трокенберенауслезе, и конечно, восхитительные карамельно-десертные рислинги класса Айсвайн. Немецкие моносортовые игристые вина Сект или Зект обретают с каждым годом всё большую популярность. В рислингах Франции рассмотрите Эльзас, там рождаются сухие полнотелые рислинги с характерным стальным привкусом. Австрия предоставит вам сухие концетрированные и ароматные рислинги из Вахау и Кампталя. Отличительная особенность — чистота, минеральность и лёгкая нота белого перца. Рислинги Италии и Испании обладают свежим и лёгким характером. Их хорошо пить молодыми. В прохладных регионах Нового Света стали появляться рислинги, аромат которых насыщен фруктовыми нотами. Маслянистые, фруктовые, полнотелые рислинги с нотой лайма и высоким содержанием алкоголя производятся в Южной Австралии — в долинах Клер, Иден, Макларен. Рислинги Новой Зеландии легче и элегантнее австралийских аналогов. Чаще всего их родиной являются прохладные земли Мальборо. Разве после такого знания о многогранности сорта хочется продолжать пить Пино гриджо, которое мало сможет вас удивить? Для меня так это ездить на одном и том же авто, очень много лет, когда можно пересесть на что-то более интересное и комфортное. Фото: iStock.com/Pixsooz, iStock.com/vinkirill