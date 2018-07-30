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Must-Visit: гриль-бар «Крылья»
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Must-Visit: гриль-бар «Крылья» 

Fancy Journal 30 июля 2018
Фото: Fancy Journal
Если вы любите авиацию и окажетесь в Калуге, вы просто обязаны заглянуть в гриль-бар «Крылья»! Мы уверены — любому, чье сердце хоть чуточку горит любовью к небу, это место придется по душе. В «Крыльях» до мелочей продуманный дизайн и стиль, который заметен во всем — от вывески на входе до названий блюд в меню. А само оформление заведения выше всяких похвал. Самые разные самолеты окружают гостя этого гриль-бара со всем сторон. Основной упор в интерьере сделан на самолеты времен Первой мировой войны, но есть немного и тех, что летали в середине двадцатого века, а в детском уголке стен расписаны «портретами» героев любимого многими детьми мультфильма «Самолеты». В ожидании меню и своего заказа скучать не придется — на полках немало книг, которые можно почитать. Часть из них тоже авиационное тематики.
Но помимо несомненной прелести дизайна и отличной кухни (мы пробовали!), у «Крыльев» есть еще один плюс, который с удовольствием оценят те, кто любят за чашечкой кофе или бокалом пива выкурить сигарету. Не секрет, что уже несколько лет с этим большие проблемы, но есть в законе и условия, при которых организовать зону для курения в заведении все-таки можно. Руководство «Крыльев» сделало это, и у гостей заведения есть редкая по нынешним временам возможность посидеть с любимым напитком и покурить, не выходя на улицу. При этом дым совершенно не попадает в основной зал, не создавая неудобств тем, кто к курению относится негативно.
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