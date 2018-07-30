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Как в Москве: ярославцам начнут централизованно привозить еду домой и в офис
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Как в Москве: ярославцам начнут централизованно привозить еду домой и в офис 

76.ru 30 июля 2018
Фото: 76.ru
Можно будет заказать бургер, пиццу или полноценный обед
Сегодня в Ярославле запустился сервис для мобильного приложения Яндекс. Еда. Ярославцам начнут привозить готовые блюда в офис или домой из ближайших кафе и ресторанов.
К доставке уже подключились 45 заведений города.
— Сервис определит адрес и покажет, какие заведения есть поблизости и какие у них условия доставки. Оплатить заказ можно банковской картой или наличными курьеру ресторана, — рассказали специалисты сервиса. — Список кафе и ресторанов будет пополняться.
Как работает в городе доставка пиццы, мы уже писали, проведя редакционный эксперимент. Где вкусно и быстро. Не любите пиццу? Выбирайте другие материалы в нашей рубрике «Гурман в городе».
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