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Ресторан положил стулья в коробку с пиццей
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Ресторан положил стулья в коробку с пиццей 

Рамблер 30 июля 2018
Фото: Boston Pizza
Канадская сеть пиццерий Boston Pizza уже не раз удивляла своих посетителей необычной подачей своих блюд. Несколько лет назад, например, повара предложили гостям настоящий торт из пиццы, сделанный из пяти слоев теста, сыра и мясной начинки из ветчины, колбасы и пепперони. Тогда блюдо привело в восторг посетителей заведения и пользовалось огромным спросом.
Теперь же в некоторых заведениях сети появилось нововведение, которое назвали Pizza Patio Set. К сезону патио владельцы ресторана придумали подавать пиццу, украшенную крошечными стульями, напечатанными на 3D-принтере и расположенными вокруг пластиковой защитной стойки, расположенной в центре блюда.
Надо отметить, что канадцы очень любят проводить время на уютных летних верандах, расположенных во внутренних двориках ресторанов. Поэтому владельцы Boston Pizza решили объединить две страсти посетителей: к патио и пицце.
Любую выбранную гостем пиццу, входящую в Pizza Patio Set, украшают "кукольной мебелью", размещенной в самом центре блюда.
Такое нововведение могут оценить те, кто обратится в службу доставки (защитную стойку, напоминающую стол на трех ножках, располагают именно в центре пицц, которые готовят на вынос).
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