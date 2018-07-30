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Начато обновление столичного кинотеатра «Марс»
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Начато обновление столичного кинотеатра «Марс» 

Вестник Бутова 30 июля 2018
Фото: Вестник Бутова
Сейчас идёт снос старго здания кинотеатра, где уже с 90-х не показывали кино. Напомним: кинотеатр «Марс» был построен по типовому проекту в далёком 1964 году.
Нынешнее обновление «Марса» — часть масштабной программы реконструкции, которая охватит почти четыре десятка московских кинотеатров.
После реконструкции в двухэтажном здании нового «Марса» будут не только кинозалы, но и супермаркет, магазин фермерских продуктов, кафе, рестораны и спортивные клубы. Также планируется организовать здесь образовательные классы и творческие мастерские.
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