«Стрелка», Парк Горького и ресторан Valenok попали в рейтинг самых посещаемых мест ЧМ-2018 по версии «Ситимобила»

Лидером рейтинга самых популярных точек назначения заказов во время ЧМ-2018 стал Парк Горького, куда направились 6% пользователей «Ситимобила».

Вторую строчку в списке занял ТЦ «Океания» (4%), третье место заняли ресторан Valenok на Цветном бульваре и ночные клубы на набережной Кутузовского проспекта (по 3%).

Среди мест, набравших 2%, оказались Институт «Стрелка», «Москва-Сити», ТЦ «Времена года», а также бары Rolling Stone, Gipsy и Shakti Terrace. Никольская улица также набрала 2% в рейтинге «Ситимобила»: в компании это объяснили устоявшимися привычками москвичей, предпочитающих парки и торговые центры.

Ранее Strelka Mag рассказывал, как болельщики ЧМ-2018 повлияли на экономику города и реагировали в Twitter на матч сборных России и Испании.