Правила жизни шефа Глеба Бражника

Вдохновение я черпаю… в своей работе, в путешествиях. Я люблю работать заграницей, перенимать знания и узнавать разные культуры. Обязательно пробую национальные блюда стран, в которых бываю. Интересно наблюдать, как даже знакомые блюда готовят в необычных вариациях.

Лучший отдых — это… отдых с близкими, друзьями. А еще обожаю, когда на отдыхе готовлю не я. Я считаю, что приготовление еды — это искусство. И мне нравится наблюдать, насколько по-разному люди себя в нем реализуют.

Мое первое блюдо — шашлыки. С детства помогал взрослым жарить их на семейных пикниках. Лет с 16 шашлыки готовил только я. С тех пор мясо стало моим самым любимым продуктом.

Мое утро начинается… довольно банально для шефа: проверяю, все ли на местах и все ли готово к открытию ресторана. Иногда и форс-мажорные ситуации бывают, конечно.

Быть шефом — это постоянное развитие. Стабильность — слово, отсутствующее в словаре любого хорошего повара.

Я мечтал стать… борцом MMA. Отчасти, так и есть: я борец по жизни.

В Stage я планирую… полное обновление меню. На данный момент мы уже обновили закуски, холодный и горячий цеха, супы.

Блюдо, которое я чаще всего готовлю в ресторане — салат «Тимбаль» из нового летнего меню, летний салат от шефа. Но вы же помните про отсутствие стабильности? Поэтому задайте этот же вопрос через месяц, и ответ может измениться.

Больше всего мне нравится готовить блюда из… как ни странно, из мяса. Я уже рассказывал про коронное блюдо моей юности — шашлык. А моя работа подарила мне возможность попробовать приготовить даже самые экзотические виды мяса.

Самое сложное в моей работе — постоянные изменения в гастрономическом мире. Хотя, должен признать, что меня это чертовски вдохновляет!

Правило, которое я никогда не нарушаю — лучше семь раз отмерь и один раз отрежь.

Самое важное на кухне — правильная организация во всем: на кухне, на рабочем месте и во взаимодействии персонала. А еще хорошее настроение повара.