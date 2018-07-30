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Суд подтвердил отказ владивостокскому «Роял бургер» в иске к «Ревизорро»
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Суд подтвердил отказ владивостокскому «Роял бургер» в иске к «Ревизорро» 

РИА Новости 30 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск владивостокского ресторана быстрого питания «Роял бургер» о взыскании с телеканала «Пятница» более 27 миллионов рублей убытков, причиненных сюжетом о ресторане в передаче «Ревизорро», следует из опубликованной резолютивной части постановления.
Апелляционный суд отклонил жалобу «Роял Бургер» на вынесенное в апреле решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.
Как заявил в суде представитель истца — компании «Инфинити ФФ» — владельца ресторана, после выхода в сентябре 2014 года программы, посвященной «Роял бургеру», у заведения снизилась выручка, что привело к его закрытию в середине февраля 2015 года. Он попросил взыскать с ответчика убытки в форме упущенной выгоды, сумма иска рассчитана как недополученная рестораном годовая прибыль.
Ранее стороны уже выясняли отношения в суде. Суды четырех инстанций, включая Верховный суд России, в декабре 2016 года признали несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца сведения, распространенные телеканалом. В частности, недостоверными и порочащими были признаны фразы: «Поэтому вы травите людей машинным маслом», «Торты у вас все давным-давно уже испортились», «Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы» и другие. Суды обязали удалить порочащую информацию с сайта телеканала и опубликовать опровержение в эфире и на сайте.
Представитель «Инфинити ФФ» заявил в суде первой инстанции в апреле, что решение суда по первому делу до сих пор не исполнено, сюжет с сайта не удален, опровержение не опубликовано. Представитель «Пятницы» сообщил, что из спорного сюжета удалены фразы, признанные недостоверными, а опровержение не опубликовано, так как не было представлено истцом.
Представитель телеканала иск о взыскании убытков не признал. Он заявил, что в начале 2015 года вся отрасль общественного питания переживала спад из-за падения доходов населения, этим и могло быть вызвано снижение выручки у истца. По его словам, истец добровольно прекратил деятельность своего ресторана. Он отметил, что еще до выхода сюжета в соцсетях было много негативных отзывов о ресторане, поэтому он и привлек внимание съемочной группы «Ревизорро».
Арбитраж Москвы пришел к выводу, что истцом не доказана причинно-следственная связь между противоправными действиями ответчика и возникновением убытков, а также их размер. Как отметил суд, снижение финансовых показателей возможно и по иным причинам, не связанным с противоправной деятельностью ответчика.
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