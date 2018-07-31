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Шоколадный бульдог: десерт, который жалко есть — видео
Sputnik Грузия
31 июля 2018
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Фото:
Sputnik Грузия
Десерт «Английский бульдог» из мусса выглядит очень реалистично — почти как живая собака! Блюдо стало звездой меню, очередь за ним выстраивается задолго до открытия кафе.
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