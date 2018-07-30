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Ресторан Dilly 

CHIPS journal 30 июля 2018
Фото: CHIPS journal
Dilly довольно демократичное по ценам и атмосфере место, скорее напоминающее кафе или бар. В меню в основном блюда современной европейской кухни (тартар, брускетта, стейк, паста, различные салаты и супы), морепродукты (устрицы, мидии, кальмары и даже щупальца осьминога), соки, коктейли, кофе, чай, лимонад. На сладкое подают оригинальный десерт с добавлением пива.
Для юных посетителей есть отдельное меню (куриные нагетсы — 330 руб., свежие овощи с йогуртом — 250 руб., сырные пальчики с ягодным соусом — 350 руб. и др.) и детская комната.
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