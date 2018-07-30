Ресторан «Белуга»

Ресторан расположен на втором этаже отеля «Националь» и его меню представляет собой настоящую гастрономическую сокровищницу: два десятка разновидностей икры, известные российские деликатесы (например, каспийская белуга или засоленный по специальной технологии балык из нее же и многое другое) в сочетании с разумными ценами мало кого оставят равнодушным. Дегустировать икру можно, заказывая по 25 грамм (и при этом получить кулинарный комплимент от шеф-повара) и подбирая к каждой порции подходящую «компанию» в виде артишоков или пасты.

Отдельно детского меню нет, но из основного юным посетителям есть что выбрать: супы (от 380 руб.), мясные и рыбные блюда (от 640 руб.), десерты (от 420 руб.) и мороженое (от 150 руб).