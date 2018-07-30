Ресторан «Stories»

В основном меню ресторана «Stories» 3 раздела: «Моря и реки», «Мясо и охота», «Овощи и крупы». Поскольку отдельно детского меню нет, взрослые и юные гости могут выбрать блюда себе по вкусу. К примеру, родителям будет любопытно попробовать фламбированные огненным жиром устрицы (900 руб. за порцию) или радужную форель, запеченную на ольховых опилках с обожженной цветной капустой (670 руб.). Дети наверняка оценят овощной салат (480 руб.), домашний сыр (490 руб.) или филе утки с капустой брокколи и кремом из пастернака (580 руб.) и десерт «Baby Banana» (590 руб.).

Десертная карта подготовлена шеф-кондитером «Stories», отдается предпочтение легким, но насыщенным текстурам. Это муссы, йогуртовое мороженое, сорбеты. Лимонады, коктейли и чай в ассортименте.

Интерьер вполне современный, с элементами классики. Сейчас в ресторане «Stories» — множество зеркал и огромная стеклянная люстра, объединяющая два этажа.