Ресторан «Moregrill»

«Moregrill» — это море гриля, морепродукты, рыба и мясо. В меню есть специальный раздел «surf and turf», в котором морепродукты и стейки сочетаются в одной тарелке. В меню Raw бара всевозможные закуски из свежей рыбы, морепродуктов и мяса с яркими заправками: тирадито из гребешка, татаки из говядины с муссом из цветной капусты, севиче из сибаса с цитрусовым соусом и авокадо и многое другое. Мясо и морепродукты готовятся на открытом огне — в хоспере.

Отдельно детского меню не предусмотрено, но есть привычные блюда: картофельное пюре (270 руб.), овощи гриль (590 руб.), несколько видов пасты (от 720 руб.).