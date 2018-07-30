Ресторан под небесами

31 июля газета живописала, какие объекты скоро появятся в городе. В 1939 году номер вышел накануне открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (впоследствии — Выставка достижений народного хозяйства). Заметка сохранила для истории облик некоторых павильонов, не дошедших до наших дней. А 24 года спустя «Вечерка» изображала, какой потребительский оазис откроют на Ленинском проспекте. «Подумаешь — торговый центр с фудкортом!» — пожмет плечами наш избалованный современник. Но для 1963 года это была настоящая выставка достижений — достижений городского хозяйства.

Фонтаны и каскады

«Торжественный митинг состоится на площади Колхозов перед зданием Главного павильона. В момент объявления об открытии выставки… взовьется флаг и будут пущены многочисленные фонтаны.

Ленты на остальных 51 павильонах… будут также разрезаны после окончания митинга, причем этот акт выполнят прибывшие на открытие передовики сельского хозяйства Вчера ночью проходили окончательные испытания грандиозного каскада, ниспадающего с Куйбышевской плотины, изображенной на фасаде павильона «Поволжье» (ныне — «Радиоэлектроника и связь». — «ВМ»). Широкие водяные уступы, занимающие 8 ступеней, подаются с помощью 16-дюймового насоса».

Продавцов — выше крыши

«Вчера в Московском совете во время знакомства Н. С. Хрущева с планами строительства и реконструкции столицы зашел разговор о торговом здании у Октябрьской площади Весь первый этаж его зай мет магазин «Гастроном», самый большой и современный в столице. В магазине будет 200 рабочих мест, тогда как Гастроном № 1 на улице Горького (Тверской. — «ВМ») имеет всего 90 рабочих мест.

Второй, третий и четвертый этажи здания отводятся под ресторан. Посетители его смогут также располагаться и на его плоской крыше. Этот ресторан могут одновременно посетить полторы тысячи человек. Для сравнения скажем, что вместимость ресторана «Москва» 1200 человек».