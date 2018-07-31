Осторожно, горячо: новая порция самых сексуальных шеф-поваров московских ресторанов, которые сведут тебя с ума

Рок-звезды ресторанного мира — симпатичные шефы столичных заведений — старались, но так и не сумели войти в нашу первую кулинарно-сексуальную подборку. Конечно, мы не могли обделить их вниманием, поэтому публикуем продолжение рейтинга, а заодно рассказываем, в каких ресторанах Москвы искать этих красавчиков.

Смело подтверждает факт, что мастера кулинарного дела встали на уровень звезд, бородатый красавчик с внешностью фитнес-тренера Артем Лосев. Он вплотную подобрался к олимпу телевизионной славы благодаря ТНТ и шоу «Большой завтрак». На программе он вместе с комедианткой Мариной Кравец готовит изысканные блюда и проверяет кулинарные знания приглашенных гостей.

Кстати, Артем, как и Марина, уроженец Санкт-Петербурга. Оттуда в 2007 году он перебрался в Москву, чтобы готовить для ресторана River Palace и заявить о себе как о талантливом поваре. Настоящий прорыв пришелся на 2015-й, когда он стал членом команды White Rabbit Family и представил собственное меню для ресторана Kutuzovskiy 5.

Теперь Артем возглавляет сразу две кухни — в единственном в России ресторане, посвященном грибам, Mushrooms, и модном «Горыныче».

И хотя жизнь Артема крутится вокруг кулинарии, в своем Instagram он также делится фотографиями бесчисленных путешествий и нередко демонстрирует отличные спортивные данные. И тонкий намек от нас: у шефа есть сын, но вот о жене ничего не известно…

Владислав Корпусов

А это главный сердцеед и самый отвязный тусовщик ресторанной индустрии — Владислав Корпусов. Его знают как горячего шефа-эстонца, покорившего Москву своей любовью к модным техникам в блюдах и сочетанием несочетаемого.

Свою креативность парень оттачивал в лучших ресторанах Эстонии, Норвегии и, конечно, России. Сейчас он стоит у кулинарного руля гастропаба Stories, хотя иногда кажется, что большую часть времени проводит на европейских музыкальных фестивалях, откуда на зависть подписчикам и к ревности подписчиц выставляет жизнерадостные фотографии.

Антон Ковальков

Антон тоже шеф — уникальный. Его наперебой расхваливают СМИ и забирают к себе главные столичные рестораны. Очень уж удачно сошлись презентабельная внешность и небывалый трудоголизм.

Сложно представить, но Антон начал осваивать кулинарное мастерство в простом нижегородском техникуме. Да так хорошо все освоил, что быстро дорос до стажировок в лучших европейских и американских ресторанах. На родину вернулся и сразу начал сотрудничество с амбициозным, но не совсем удачным проектом «22.13», после — уже с более успешным «Фаренгейтом», а теперь — чуть ли не с самым респектабельным рестораном Москвы — раппопортовской «Белугой».

В своих социальных сетях Антон — гость нечастый, но зато каждый его пост — либо фотография с очередной фотосессии, либо текст с секретами ресторанной тусовки. Единственный минус Антона — семейное положение: у него есть жена и ребенок… Но вдохновляться им это точно не мешает.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: пресс-служба, Instagram