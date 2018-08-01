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Лекцию о ресторанном бизнесе прочитают в районе
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Лекцию о ресторанном бизнесе прочитают в районе 

Управа района Якиманка 1 августа 2018
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
В Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей 8 августа организуют лекцию-встречу «Без фокусов и в ресторанном деле не поторгуешь!».
На мероприятии гости узнают о том, как работали владельцы этого бизнеса сто лет назад. Кроме того, посетителям расскажут о том, можно ли было приходить в заведение с ребенком, в чем заключалась тайна недорогих обедов и что делали в ресторанах ясновидящие и гадалки.
На официальном сайте учреждения отметили, что мероприятие проведет коллекционер и собирательница ресторанных историй Наталья Титова.
Участников ждут в 19:00 по адресу: улица Донская, дом 9, строение 1.
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