Лекцию о ресторанном бизнесе прочитают в районе

В Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей 8 августа организуют лекцию-встречу «Без фокусов и в ресторанном деле не поторгуешь!».

На мероприятии гости узнают о том, как работали владельцы этого бизнеса сто лет назад. Кроме того, посетителям расскажут о том, можно ли было приходить в заведение с ребенком, в чем заключалась тайна недорогих обедов и что делали в ресторанах ясновидящие и гадалки.

На официальном сайте учреждения отметили, что мероприятие проведет коллекционер и собирательница ресторанных историй Наталья Титова

Участников ждут в 19:00 по адресу: улица Донская, дом 9, строение 1.