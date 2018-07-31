«Твой Бро»: в какие заведения Калининграда пускают с собаками

Некоторые собаковладельцы не отказались бы посещать кафе и рестораны вместе со своими питомцами. «Твой Бро» прошёлся по заведениям Калининграда с ретривером Альбой и выяснил, куда можно прийти с четвероногими.

Port-o-coffee

Черняховского, 6а Здесь посмотрели на нашу Альбу, оценили её габариты и решили, что большевата дамочка для кофейни. Однако запрещающей таблички на дверях нет. Что ж, вздохнули и отправились на поиски более дружелюбных местечек.

Resto-presto

Площадь Победы, 1 Видим на дверях знак, запрещающий посещение с животными. Главному эксперту собачьих дел ничего не остаётся, кроме как усесться неподалёку и смотреть в светлое будущее.

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