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«Твой Бро»: в какие заведения Калининграда пускают с собаками
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«Твой Бро»: в какие заведения Калининграда пускают с собаками 

Клопс.Ru 31 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
Некоторые собаковладельцы не отказались бы посещать кафе и рестораны вместе со своими питомцами. «Твой Бро» прошёлся по заведениям Калининграда с ретривером Альбой и выяснил, куда можно прийти с четвероногими.
Port-o-coffee
Черняховского, 6а  Здесь посмотрели на нашу Альбу, оценили её габариты и решили, что большевата дамочка для кофейни. Однако запрещающей таблички на дверях нет. Что ж, вздохнули и отправились на поиски более дружелюбных местечек.
Resto-presto
Площадь Победы, 1  Видим на дверях знак, запрещающий посещение с животными. Главному эксперту собачьих дел ничего не остаётся, кроме как усесться неподалёку и смотреть в светлое будущее.
Читайте дальше на сайте «Твой Бро».
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