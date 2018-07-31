Иностранных гостей зажгли таланты из ЦКС «Измайлово»

Участники творческого коллектива «IzMyLove» Центра культуры и спорта «Измайлово» выступили на закрытии Первого международного фестивале «Русская кухня», прошедшего в «Кремле в Измайлово» во время финальных игр Чемпионата мира по футболу.

Для гостей из разных стран, приехавших в нашу страну, на территории культурно-развлекательного комплекса развернулся масштабный праздник еды и русской культуры. Организаторы подготовили сногсшибательную программу: кулинарные изыски и традиционные блюда национальной кухни, развлечения на любой вкус, флеш-мобы и мастер-классы, интерактивные конкурсы и викторины, море призов от партнеров фестиваля — все это покорило иностранцев своим размахом, хлебосольностью и радушием.

Гости праздника приняли коллектив из ЦКС с долго несмолкающими овациями, а после выступления с удовольствием фотографировались, улыбались и пожимали артистам руки. Мероприятие получилось по-настоящему интернациональным, волнительным и незабываемым.