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Иностранных гостей зажгли таланты из ЦКС «Измайлово»
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Иностранных гостей зажгли таланты из ЦКС «Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 31 июля 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Участники творческого коллектива «IzMyLove» Центра культуры и спорта «Измайлово» выступили на закрытии Первого международного фестивале «Русская кухня», прошедшего в «Кремле в Измайлово» во время финальных игр Чемпионата мира по футболу.
Для гостей из разных стран, приехавших в нашу страну, на территории культурно-развлекательного комплекса развернулся масштабный праздник еды и русской культуры. Организаторы подготовили сногсшибательную программу: кулинарные изыски и традиционные блюда национальной кухни, развлечения на любой вкус, флеш-мобы и мастер-классы, интерактивные конкурсы и викторины, море призов от партнеров фестиваля — все это покорило иностранцев своим размахом, хлебосольностью и радушием.
Гости праздника приняли коллектив из ЦКС с долго несмолкающими овациями, а после выступления с удовольствием фотографировались, улыбались и пожимали артистам руки. Мероприятие получилось по-настоящему интернациональным, волнительным и незабываемым.
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