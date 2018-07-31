Гид по Макао: гастротрип от стритфуда до мишленовских ресторанов

Лучшее азиатское туристическое направление в сезоне 2018 надо искать в бондиане: впечатления на суперколоритной земле Макао — игровой столице Китая и бывшей колонии Португалии — сменяют друг друга со скоростью кинокадров. В том числе — гастрономические: ресторанный обозреватель «Собака.ru» Анастасия Павленкова отправилась на другой конец света, чтобы проинспектировать общепит от мишленовских ресторанов до рыночных лапшичных.

В Макао чувствуешь себя внутри гигантского калейдоскопа, который придумал градостроитель-иллюзионист — настолько причудливой мозаикой складываются пейзажи. Представьте Лиссабон с его особняками в духе позднего барокко. Затем — мегаполис в Китае, где у земли ласточкиными гнездами лепятся хижины, а облаков не видно из-за небоскребов. Теперь вообразите Лас-Вегас, переливающийся огнями отелей и казино. Макао выглядит так, как-будто открытки с видами этих трех городов разрезали, фрагменты перемешали и склеили заново — в один эффектный коллаж. Почти пять веков Макао была португальской колонией — отсюда европейская архитектура в центре города. Вокруг нее параллельно росла китайская агломерация, а потом территории присвоили статус единственной в КНР игровой зоны — так появились гостиничные комплексы с казино. В гастрономии меню впечатлений не менее разнообразное: в Макао есть шанс как попасть в мишленовские рестораны, так и перекусить куриными лапками с тележки.

Рестораны лучших поваров мира: Aji и Janice Wong MGM Пятизвездочные гиганты соревнуются друг с другом всем — дизайном, шоу, размахом казино и, конечно, приотельным общепитом. В MGM Cotai привлекли Митсухару Цумура — звездного шефа самой модной несколько лет в мире кухни Перу, чей ресторан Maido в Лиме в 2018 году занял седьмое место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. Он проповедует кухню никкеи — гибрид перуанской и японской: заказывайте суши с вагю и перепелиным яйцом, центр которого заменили на понзу, севиче с желтым тигровым молоком и черную треску с одним из 750 видов картофеля, который выращивают на родине шефа. В раззолоченном холле MGM Cotai, накрытом волной стеклянной сетки, еще не пропустите бутик самого титулованного кондитера Азии Джанис Вонг с близкими к совершенству яичными моти, трехметровый шоколадный фонтан и премиальный Starbucks — да, такой бывает.

Португальская кухня: Espaço Lisboa В ресторане на острове Колоан в сорока минутах от центра Макао — полный эффект присутствия в рыбацкой деревне вроде Сезимбры, что в часе езды от Лиссабона. Двухэтажный домишко обставлен как жилище не бедствующего португальца — и еда тоже домашняя, но выдающаяся настолько, что ее рекомендуют инспектора Мишлен. Берите национальный хит бакаляу — соленую и сушеную треску, которую затем отваривают и готовят (послушайте местных и щедро залейте ее оливковым маслом), хамон иберико, который особенно хвалят в мишленовском гиде, и вишневую настойку жинжинью. Ее, как и отличные португальские виноградный бренди агуарденте, портвейн и мадеру, не забудьте в Макао закупить с собой — из Португалии сюда ввоз алкоголя беспошлинный. Бонусом к ужину в Espaço Lisboa — прогулка по деревне, жители которой прямо у себя на кухне сушат осьминогов и гребешки и продают их.

Стритфуд: улица Руа-ду-Кунья Насладившись готической мощью руин собора Святого Павла, смотрящего на вас пустыми глазницами фасада, спускайтесь по узкой мощенной улице: по ней до Сенатской площади, кукольного образца архитектуры барокко с элементами роккоко, потянутся симпатичные лавки. В них на сувениры продают мясную пастилу — спрессованное вяленое мясо и коробки с имбирным мармеладом. Ищите на заведениях желтый смайлик — так обозначают наличие португальских десертов паштейшн на слоеном тесте с заварным кремом. На ланч ищите уличные лапшичные, возле которых местные собираются в очереди. На прилавке там лежат разные виды пресованной лапши, грибов, салатов, на шпажках — соевые брикеты, овощи и шарики из свиного, рыбного и еще боязно представить какого фарша. Выбираешь то, что глянулось, и тебе это либо обжаривают во фритюре, либо отваривают в бульоне тут же кипящего котла с субпродуктами.

Рынок: The Red Market Китайские рынки и так — чудо света. Что и говорить про рыбный маркет полуострова, очерченного от Южно-Китайского моря мощной рекой Чжуцзян. Перечислять их речную и рыбную фауну не хватит печатных знаков: в каждом заливе зоологи насчитывают более 1000 видов рыб — и все они живехонькие лежат на рынке в Макао в поддонах. Как и моллюски всех мастей, членистоногие, иглокожие, ракообразные и какие только не: бойкие бабули-продавщицы едва успевают шумовкой вылавливать их для бойких бабуль-покупательниц. На цокольном этаже всю эту живность продают сушеной: берите похожие на крошечные гребешки вяленые ноги от мидий — идеальная закуска к пиву. Рыбный рынок — крытый, в красно-кирпичном павильоне, остальная торговля идет в переулках под открытым небом. Тут разложены зимние дыни (что-то между тыквой и огурцом), суп из которой готовят прямо в ней, дурианы, гигантские сушеные сморчки, сыровяленные утки и даже живые золотые рыбки. Перекусить надо здесь же — куриными лапками, приготовленными на разный манер, или свиным рубцом.