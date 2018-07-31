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Какое вино выбрать к тартару
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Какое вино выбрать к тартару 

Itsmywine.ru 31 июля 2018
Фото: Itsmywine.ru
Какое вино выбрать к тартаруКомментарий Влада Родионова, сомелье «Кафе Дружба. Мануфактура еды»К тартару из говядины подойдет великолепное вино из Тосканы — кьянти. Его интенсивный рубиновый цвет с восхитительным комплексным букетом, с широкой палитрой ягодных ароматов с дополнительными нотками вишни и фиалок прекрасно будет сочетаться с блюдами из красного мяса и выдержанными сырами. Ещё один вариант для идеального сочетания вина и тартара из говядины: подойдёт красное, фруктовое, среднетелое мерло. Его яркий насыщенный аромат черешни, сливы, вишневой косточки с лакрицей и мощным вкусом с бархатистыми и фруктовым послевкусием будет отлично сочетаться с пастой, мясным рагу, паштетами и сырами. И кьянти, и мерло — легкие и среднетельные вина, их можно сочетать и с рыбными татарами, даже с пиццей из морепродуктов и легкими мясными закусками. Но вот уже к мясному стейку на гриле или к горячим блюдам из рыбы, я бы выбрал что-то более серьёзное, более мощное и выдержанное. Фото: iStock.com/Lisovskaya
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