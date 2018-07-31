В больнице на Шкулева состоялся День донора крови

День донора крови прошел в городской клинической больнице имени Демихова, которая расположена на улице Шкулева в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации больницы.

— Участие в мероприятии приняли как сотрудники больницы, так и местные жители. Желающие сдать кровь были осмотрены терапевтом, в экспресс-лаборатории были определены уровень гемоглобина и группа крови, — отметил сотрудник медучреждения.

Всего кровь пришли сдать более 90 человек.

Отметим, что городская больница имени Демихова находится по адресу улица Шкулева, 4. (мю)