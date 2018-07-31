«Ёжик» в гурмане: самые дешёвые столовки Новосибирска

Выбирая заведения для обзора, мы сразу отбросили сетевые столовые «Вилка-Ложка» и «Подсолнухи» — про них и так знают все. Обеденный набор блюд по фиксированной цене у них стоит 119 рублей, что уже очень недорого. Но мы решили поставить перед собой невыполнимую задачу и поесть ещё дешевле. Чтобы не сравнивать мягкое с пологим, для обзора брали только заведения, предлагающие полный комплекс блюд (салат, суп, горячее и напиток).

В справочнике 2ГИС при поиске заведений общепита можно установить фильтр по среднему чеку. Понятие это, конечно, условное, и определяют его сами компании. Тем не менее в Новосибирске и окрестностях 2ГИС нашёл аж 25 столовых со средним чеком меньше 115 рублей. Мы выбрали три точки, расположенные ближе других к станциям метро.

«Веста» (Кропоткина, 96/1)

Неприметная столовая на первом этаже жилого дома, нижние этажи которого занимает офис крупной корпорации. Внутри — остатки былой роскоши (здесь раньше было какое-то кафе, оформленное на заграничную тему). То, что это столовка, понимаешь не сразу — раздачу спрятали за стеной с картинами ангелочков.

Знакомство с меню убеждает, что собрать полный комплекс за 115 (или даже за 120) рублей здесь решительно невозможно. Самый доступный комплект блюд обойдётся в 165 рублей. Но если пренебречь напитком и гарниром, то можно уложиться в 100.

Самые дешёвые блюда в этой категории: суп-лапша (45 рублей) и «кабачок фаршированный» (60 рублей). Отварные макароны тянули ещё на 15 рублей, и я их брать не стал. В конце концов, кабачок с фаршем — это сразу и мясо, и гарнир.

Суп в целом даже неплох: в нём плавает длинная и местами всё ещё упругая лапша. Курицы, правда, не видать, но, может быть, я плохо искал. В фарше мяса тоже маловато: едва ли не половина начинки — это рис. Ну и вид у кабачка такой, как будто кто-то его уже ел. А на вкус это типичный столовский «ёжик» (так называют фарш с рисом). Лишённый особых примет источник белков, жиров и местами углеводов.

«Перец» (Мичурина, 22)

Небольшая пристройка к жилому дому. Зал заведения выглядит как комната для занятий в языковой школе или что-то вроде того. Посетителей встречают ровные ряды столов, за которыми стоят выкрашенные в два цвета стулья. В центре (чтобы всем было хорошо видно) висит большой телевизор. Раздача отгорожена от зала стилизованными книжными полками.

В меню есть несколько «комбо», самое дешёвое стоит (наконец-то!) 100 рублей. Доступность эта, впрочем, обманчива, поскольку в наборе — только салат из капусты с огурцами, суп с лапшой и компот, в котором, как глаза неведомого существа, плавают две ягодки.

К салату претензий нет — свежие овощи без намёка на усталость, да и порция приличная. А вот суп удручает. Размокшая лапша и почти отсутствующая курятина заставляют отодвинуть тарелку после пары ложек.

Комбинат питания СГУПС (Дуси Ковальчук, 187А)

Столовая расположена в глубине студенческого городка, причём даже если вы будете проходить мимо, вы рискуете всё равно не заметить её из-за очень скромной вывески. Но здесь никому и не нужно бросаться в глаза: потенциальная клиентура знает, куда идти.

Внутри всё довольно пристойно, хотя даже наличие холодильника Coca-Cola и большой плазменной панели не компенсирует этот аромат периода развитого социализма, который в таких местах, кажется, въелся в стены.

И здесь (бинго!) комплекс дешевле 100 рублей реально представляет собой полный комплект: салат из капусты, суп гороховый, пожарская котлета с варёной лапшой и чай. Все цены в меню, кстати, даны с копейками (точнее, с десятками копеек), но здесь это не выглядит пусканием пыли в глаза.

У меня в чеке была сумма 100 рублей 50 копеек: туда добавили стоимость пластиковых тарелок и вилок. Причём женщина на кассе даже уточнила, нужны ли мне приборы. Так что если вы придёте со своей посудой, сможете сэкономить пару рублей.

Еда, конечно, выглядит не очень аппетитно, но сделана добротно (насколько уж позволяет бюджет). В супе нет ничего, кроме овощей и гороха, но он не отталкивает. Котлета оказывается даже по-своему, по-столовски сочной. И даже унылая лапша сварена так, что её можно есть. То есть она сохранила свой (какой уж есть) вкус, а не превратилась в кашу. Салатик, правда, чуть перестоял — это единственный небольшой косяк. Но главное, после обеда не возникло того тревожного чувства в животе, когда съел что-то не то.

Итак, будем честны перед собой: при современных ценах, имея в кармане 100 рублей, строить из себя гурмана крайне сложно. Строго говоря, на эти деньги вряд ли получится приготовить тот самый обед из трёх блюд даже на собственной кухне. Но не переживайте: если нужда прижмёт, то и с этим крайне ограниченным бюджетом в Новосибирске вы голодным не останетесь.

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