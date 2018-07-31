Ещё
«Котики — это мило»: на месте суши-бара у часовни открылась кофейня с дешевыми булками
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Котики — это мило»: на месте суши-бара у часовни открылась кофейня с дешевыми булками 

ngs.ru 31 июля 2018
Фото: ngs.ru
Кофейня «Два кота» заработала на первом этаже жилого дома на Красном проспекте, 30. Раньше на этом месте работало кафе японской кузни «Якудза», а до этого — точка сети «Кофе Хауз».
Интерьер и внутренняя планировка заведения поменялись немного. На стене за стойкой появилось изображение бородатого мужчины в очках и с чашкой кофе, а место десертов в холодной витрине заняла выпечка.
Как сообщили в заведении, кофейня работает с понедельника и существующее меню «конечно, будет расширяться».
Сейчас в кофейне можно заказать десяток видов сдобы (плюшки, ватрушки и т. д. — от 30 рублей), кесадильи (от 180 рублей), хот-дог и картофель фри. Кофе стоит от 90 рублей (эспрессо).
Выбор названия в кофейне объяснили бесхитростно: «Просто так решили. Котики — это мило».
В интерьере тема котов, впрочем, никак не обыгрывается, если не считать логотипа с обнявшимися черной и белой кошками.
По данным системы «Контур. Фокус», единственным учредителем и директором компании, которая управляет заведением, является предприниматель Алексей Бобрышев. В «Контур. Фокус» есть информация о единственном его бизнесе — ИП по торговле автомобильными деталями.
Кофейни остаются самым динамично растущим форматом общепита. По данным 2ГИС, их количество выросло с начала года на 15%. Вот и «Два кота» — это далеко не первая кофейня в этой части города. В пределах пятиминутной шаговой доступности здесь уже работает семь кофеен разного размера, пять из них — в здании на другой стороне Красного проспекта.
ngs.ru: последние новости
На площади Маркса открылась кофейня новой сети с апельсиновым американо и бутербродами с коноплей «Ёжик» в гурмане: самые дешёвые столовки Новосибирска Военные из Китая и Зимбабве высадили в Новосибирске голубые ели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение