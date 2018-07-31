«Сытый Лео» — это супервкусно и недорого!

В ТЦ «Европа аутлет» на ул. К. Маркса, 59 открылся уютный ресторан самообслуживания

Пройти мимо этого заведения невозможно. Поднимаясь на эскалаторе на третий этаж торгового центра «Европа аутлет», сразу попадаешь в объятия невообразимо вкусных и тонких запахов домашней кухни. Красивый дизайн интерьера выполнен, в том числе, и в ярких оранжевых тонах, возбуждающих аппетит, располагает к приятному общению за столиками просторного зала, рассчитанного на пятьдесят человек.

Формат ресторана заложен в его названии — быстрый. Здесь не нужно ожидать, пока у вас примут заказ и приготовят блюдо. В «Сытом Лео» посетители сами формируют свой обед, проходя с подносом вдоль большого прилавка с огромным выбором различной еды.

— Меню у нас разнообразное, в нём около десяти видов салатов, пять рыбных блюд, горячие супы, шесть гарниров, мясные блюда, — рассказывает су-шеф ресторана Николай Звегинцев. — Есть горячая выпечка собственного производства, также мы делаем свои лимонады, морсы, варим компоты и прочие напитки по рецептам наших бабушек. Готовим неплохой кофе в собственной кофейне.

В ресторане «Сытый Лео» можно поесть вкусно и недорого. Ценовой диапазон рассчитан на посетителей с различными доходами. На 120-150 рублей вы купите сытный полноценный обед с огромными порциями. Для людей, соблюдающих диету, здесь имеется большой выбор блюд, приготовленных на пару, немало вкусного и сладкого готовят в «Лео» также и для детей. Ближе к вечеру действуют хорошие скидки, чтобы продать как можно больше, т.к. блюда после закрытия ресторана утилизируют, а на следующий день готовят всё новое и свежее — таковы правила этого ресторана. Следует ещё раз подчеркнуть, что формат заведения соответствует концепции ТЦ «Европа аутлет» — низкие цены при высоком качестве.

Сырьё для кухни покупают у проверенных поставщиков, среди них большая часть фермеров. По желанию клиентов понравившиеся блюда могут положить в ланч-бокс, вот вам и обед в офисе или готовый ужин дома. В наш стремительный век это отличная экономия не только денег, но и времени. Впрочем, в этом лучше убедиться самим, побывав в быстром ресторане «Сытый Лео» в ТЦ «Европа аутлет» на ул. К. Маркса, 59.

Приятного аппетита!

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