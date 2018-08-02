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На Днях Индии в столичных «Сокольниках» ожидается 1 млн гостей
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На Днях Индии в столичных «Сокольниках» ожидается 1 млн гостей 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
На пятом по счету празднике «Дни Индии» в Москве организаторы ожидают 1 миллиона гостей, сообщил на пресс-конференции в четверг президент Индийского национального культурного центра «Сита» Сэмми Котвани.
Дни Индии стали частью официальных международных мероприятий правительства Москвы. Праздник будет проходить 10-12 августа на пяти эстрадах парка «Сокольники».
«Один миллион гостей мы ожидаем в этом году на Дне Индии. В прошлом году гостей было в два раза меньше — около 500 тысяч человек», — сказал Котвани.
Вход на мероприятия Дней Индии будет свободным. В рамках праздника пройдет фестиваль индийского кино, где можно будет посмотреть артхаусные и кассовые фильмы.
По словам директора департамента международной дистрибуции Ильи Коротихина, фестиваль индийского кино получает поддержку от президента Индийского национального культурного центра «Сита» Сэмми Котвани. Он добавил, что российские фильмы, которые выходят в прокат в Индии, имеют успех.
В рамках Дней Индии в Москве все желающие смогут познакомиться с культурным наследием этой страны, посетить выставку специй, приправ и чая, а также настоящий восточный базар с декорациями, тканями и национальными костюмами. Первые 100 тысяч пенсионеров получат бесплатные подарки.
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