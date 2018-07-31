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Шеф-повар Ренцо де Сарио: как приготовить феттучини с морепродуктами у себя дома
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Шеф-повар Ренцо де Сарио: как приготовить феттучини с морепродуктами у себя дома 

Москва24 31 июля 2018
Фото: Москва24
В саду "Эрмитаж" прошел Большой фестиваль Италии, а вместе с ним и кулинарный мастер-класс от шеф-повара Ренцо де Сарио. Маэстро рассказал, как своими руками сделать яичную лапшу и приготовить из нее феттучини с морепродуктами.
Ренцо учился в Международном кулинарном институте Рима. Его карьера началась в 1990-х годах в римском рыбном ресторане. Позднее кулинар перебрался во Францию, где в Лионе начал изучать национальную кухню. В 1996 году Ренцо получил аттестат шеф-повара. За свою карьеру он успел поработать и в швейцарском городе Лозанна, поваром итальянской и французской кухни novelle cusine. В 1996 году Ренцо предложили проект в России, с 2015-го является бренд-шефом известной сети ресторанов.
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