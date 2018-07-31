Шеф-повар Ренцо де Сарио: как приготовить феттучини с морепродуктами у себя дома

В саду "Эрмитаж" прошел Большой фестиваль Италии, а вместе с ним и кулинарный мастер-класс от шеф-повара Ренцо де Сарио. Маэстро рассказал, как своими руками сделать яичную лапшу и приготовить из нее феттучини с морепродуктами.

Ренцо учился в Международном кулинарном институте Рима. Его карьера началась в 1990-х годах в римском рыбном ресторане. Позднее кулинар перебрался во Францию, где в Лионе начал изучать национальную кухню. В 1996 году Ренцо получил аттестат шеф-повара. За свою карьеру он успел поработать и в швейцарском городе Лозанна, поваром итальянской и французской кухни novelle cusine. В 1996 году Ренцо предложили проект в России, с 2015-го является бренд-шефом известной сети ресторанов.