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«Военторг» разработал для участников АрМИ-2018 специальное меню
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«Военторг» разработал для участников АрМИ-2018 специальное меню 

ТК «Звезда» 31 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Рацион питания участников игр должен отличаться от ежедневного рациона военнослужащих. Это связано с тем, что участники тратят гораздо больше энергии на тренировках и в состязаниях.
В 2018 году в играх участвуют сборные команды из 33 различных стран, которые имеют разнообразные предпочтения в питании.
С учетом имеющегося положительного опыта обеспечения предыдущих армейских игр в 2015-2017 гг. АО «Военторг» разработало 3-х недельное меню для участников, которое учитывает особенности национальных кухонь и различных конфессий государств участниц, а также предполагает возможность выбора блюд.
Приготавливаемый ассортимент включают в себя блюда из: русской; европейской; восточной кухни (китайская, индийская, арабская и др.). В рационе поварами АО «Военторг» используются в большом количестве свежие овощи и фрукты.
В меню для участников можно встретить такие блюда как хумус фасолевый, кебаб с луком маринованным, жареная говядина с соусом сальса, курица тандури и много другое.
Кроме того, иностранным участникам предлагаются блюда русской кухни: пельмени русские, оладьи, щи, пожарские котлеты и др.
Питание организуется методом самообслуживания с возможным использованием элементов «шведского стола». В местах оказания услуг для глав делегаций (руководителей и старших команд) организуется холодная сервировка и обслуживание официантами при наличии отдельного обеденного зала (или зонирования).
Питание участников организуется АО «Военторг» в столовых воинских частей (учреждений), принимающих участников конкурсов, дислоцированных в 3-х военных округах в 13ти субъектах РФ.
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