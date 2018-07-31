«Военторг» разработал для участников АрМИ-2018 специальное меню

Рацион питания участников игр должен отличаться от ежедневного рациона военнослужащих. Это связано с тем, что участники тратят гораздо больше энергии на тренировках и в состязаниях.

В 2018 году в играх участвуют сборные команды из 33 различных стран, которые имеют разнообразные предпочтения в питании.

С учетом имеющегося положительного опыта обеспечения предыдущих армейских игр в 2015-2017 гг. АО «Военторг» разработало 3-х недельное меню для участников, которое учитывает особенности национальных кухонь и различных конфессий государств участниц, а также предполагает возможность выбора блюд.

Приготавливаемый ассортимент включают в себя блюда из: русской; европейской; восточной кухни (китайская, индийская, арабская и др.). В рационе поварами АО «Военторг» используются в большом количестве свежие овощи и фрукты.

В меню для участников можно встретить такие блюда как хумус фасолевый, кебаб с луком маринованным, жареная говядина с соусом сальса, курица тандури и много другое.

Кроме того, иностранным участникам предлагаются блюда русской кухни: пельмени русские, оладьи, щи, пожарские котлеты и др.

Питание организуется методом самообслуживания с возможным использованием элементов «шведского стола». В местах оказания услуг для глав делегаций (руководителей и старших команд) организуется холодная сервировка и обслуживание официантами при наличии отдельного обеденного зала (или зонирования).

Питание участников организуется АО «Военторг» в столовых воинских частей (учреждений), принимающих участников конкурсов, дислоцированных в 3-х военных округах в 13ти субъектах РФ.