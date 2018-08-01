Команда бистро Ronny открыла грузинское кафе «Дзамико»

На месте грузинского корнера «Мамо» в «Бутылке» заработало кафе «Дзамико»: теперь за хачапури по-аджарски и хинкали на острове Новая Голландия отвечает команда бистро Ronny и недавно открывшегося ресторана Gills — Сергей Глазунов Клим Жуков и Дмитрий Кюлленен. В коротком меню только классика: рулетики из баклажанов и ассорти из пхали, душистый аджапсандал, наваристая чихиртма, жаркое чанахи, спелые помидоры в салате из овощей, не обошлось без кинзы в каждом блюде. Кухня открытая — можно посмотреть, как лепят хинкали. В «Дзамико» они из тонкого теста и с достаточным количеством ароматного бульона, но не настолько большие, чтобы наесться тремя штуками, так что смело берите еще и лодочку по-аджарски или пробуйте ачму — здесь она сочная, между слоями тонкого теста, которое предварительно отваривают, очень много сулугуни и имеретинского сыра. С десертами тоже все просто: щедро пропитанная медом пахлава, в меру сладкий медовик и мацони с орехами и медом.

Клим Жуков, совладелец «Дзамико» Я очень люблю эту кухню. Но в Петербурге никак не мог найти свое место: либо Советский союз, либо дорого, либо невкусно. Поэтому когда появилась возможность открыть грузинское кафе, мы уже знали, как оно должно выглядеть. Вот-вот получим лицензию на вина, у нас будут те самые, из квеври, по которым сходит с ума вся Европа».

Главное достоинство «Дзамико» — сдержанность. Здесь нет белых скатертей, кинжалов и прочей национальной атрибутики. Таких кафе — с открытой кухней, простыми интерьерами, европейской музыкой и демократичным чеком — очень много в самом Тбилиси. Молодые рестораторы давно думали открыть похожее заведение: они сами не раз бывали в Грузии. В «Дзамико» не хватает только вин, а пока их не ввели, довольствуемся компотом из вишни, лимонадами (обязательно попробуйте «крем-сливки») и пивом — оно представлено бутылочным из Бельгии и Германии и разливным из России.

Кафе Дзамиконаб. Адмиралтейского кан., 2