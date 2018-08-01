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В Москве открылся итальянский ресторан петербургской сети Italy
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В Москве открылся итальянский ресторан петербургской сети Italy 

Kitchenmag 1 августа 2018
Фото: Kitchenmag
На Большой Грузинской, 69, открылся итальянский ресторан Italy, сообщает «Афиша». Это второй в Москве проект Italy Group Михаила Соколова и Тимура Дмитриева: вслед за бельгийским гастропабом «Брюссель» они привезли в столицу свою флагманскую концепцию, с которой 8 лет назад в Петербурге началась история ресторанной группы.
Визуально московский Italy несколько отличается от четырех своих предшественников: интерьер ресторана получился еще более современным и минималистичным. Здесь отдали предпочтение натуральным материалам —светлому дереву, кованым элементам, неброским тканям. В новом ресторане— большие панорамные окна, небольшой участок открытой кухни и винный шкаф, подвешенный прямо под потолком. Основной зал рассчитан на 65 посадочных мест, еще 40 вмещает летняя терраса.
Каждый день здесь вручную готовят домашнюю пасту, пиццу и равиоли, используя качественные продукты, тщательно отобранные в процессе слепых дегустаций. За десерты в Italy отвечает бренд-кондитер Евгения Лаппо.
На завтраки с 9.00 до 13.00 по будням и с 9.00 до 15.00 по выходным готовят скрэмбл с черным трюфелем, страчателлу с сезонными фруктами, пшенную кашу с печеной тыквой и медом и пьемонтский сладкий сэндвич с шоколадом и рикоттой, а также классику вроде сырников со сметаной и домашним вареньем и яйца бенедикт с лососем. В винной карте Italy бренд-сомелье София Бракалья собрала около 60 вин из Италии, Франции, Испании, США, Новой Зеландии, Чили, Австрии, Португалии и Германии. Некоторые из них эксклюзивные: напрямую с сицилийской винодельни «Юдека» и тосканской «Тенута Канто алла Морайя» в рестораны Italy Group поставляют вина, которые можно попробовать только здесь. Аутентичным стартом ужина станут итальянские аперитивы, например, апероль-шприц или беллини на основе пюре из свежих персиков.
Адрес: ул. Большая Грузинская, 69
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