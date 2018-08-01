Официанты: темная сторона профессии

Как дебоширят гости

Официанты — лицо ресторана, а их внешний вид — один из важных пунктов сервиса любого уважающего себя заведения. Отутюженная форма, аккуратный маникюр, уложенные в прическу волосы — обязательный атрибут официантки хорошего ресторана. Порой подвыпившие гости начинают вести себя развязно по отношению к обслуживающим их красавицам.

— Однажды посетители меня просто взбесили: на весь зал кричали «эй, ты!», «быстро сюда» и даже свистом подзывали, как собаку какую. Человек пять взрослых мужиков, прилично одетых, а вели себя как гопники. Добило, когда один из них в шутку шлепнул меня, когда я уносила грязные тарелки. Два года работала официантом, но такое бешенство испытала в первый раз. Обидно стало, что администратор даже не заступилась за меня. Поплакала, успокоилась и отдала этот столик другой девушке», — вспоминает бывшая сотрудница гриль-бара Анжела М.

О работе в пивном ресторане Новосибирска со смехом вспоминает бывшая официантка Алена. Про выходки официантов девушка тактично умолчала, а вот о том, что творили гости, рассказала с радостью:

— Мы за глаза называли наш ресторан кабаком, и именно из-за контингента. Блюда недешевые, пиво стоит от 200 рублей за кружку. По вечерам банкеты — песни-пляски, все как полагается, в репертуаре «Букет из белых роз», «Летящей походкой» и прочий непотреб из девяностых. Мужики пляшут, трогают чужих жен за попу, потом дерутся, а через час снова выпивают за одним столом. Кто-то обнимается в темных углах. Потом снова «Седая ночь», женщины залезают на столы и задирают юбки. Мужчины к тому времени занимаются салатным дайвингом. Одна дама была очень недовольна креветками в салате — вкус у них не экстравагантный, видите ли, а потом нажралась и сидя уснула в туалете.

Чем отвечают официанты

Гости закатывают истерики из-за мелочей: палец официанта коснулся края тарелки, паста не появилась на столе через пять минут после заказа, нерасторопный стажер задел бутылкой вина бокал. Доходит до абсурда: пришедшая отведать суши пара взбесилась из-за того, что меню сначала подали мужчине. Конечно, по правилам этикета стоило сначала предложить выбрать его спутнице, но официанты недоумевают — разве это повод для истерики?

Василий Смирнов Официанту трудно, но крайне необходимо сохранять спокойствие в любой ситуации. Фото ИТАР-ТАСС

Месть — это блюдо

Не все официанты реагируют на фокусы посетителей так спокойно. Кальянщик Евгений М. с ехидной улыбкой рассказывает, как однажды ему попались вредные посетители: то уголь недостаточно горячий, то дым негустой:

— Еще капризные гости гоняли туда-сюда официантку. Сок холодный, погрейте, небрежно так вдогонку — побыстрее. В общем, я им в кальян помочился. Потом спрашиваю, все ли понравилось, как вкус? Они в ответ — вот теперь в самый раз!

Конечно, мстят вредным посетителям единицы работников общепита. Но кара официантов бывает страшна: плевком в тарелку или в напиток никого не удивишь, а вот опущенная в унитаз трубочка для коктейля — оружие изобретательных. Тем, кто пришелся не по душе, официанты могут завернуть еду с собой, предварительно полив концентрированным соевым соусом или острым табаско.

Банальное решение проблем с гостями-дебоширами предлагает официант итальянского ресторана Эмиль Ф. :

— Недавно сидели гости, смотрели матч Россия-Испания. Под конец мужик так накушался, что под впечатлением от хорошей игры закурил прямо в помещении. Я подошел, сказал, что нельзя у нас курить. Он меня послал. Я позвал директора. Мужик психанул и швырнул бокал для вина об пол. Осколки разлетелись, попали в ногу проходившей мимо официантке, ей потом швы накладывали. А мы вызвали ГБР, и с хулиганом разбирались они.

Чаевые делают ноги

Трудоустройство в ресторан начинается с заоблачных сумм — некоторые заведения Новосибирска заманивают 40-60 тысячами в месяц, забывая упомянуть, что в эту сумму включен и приблизительный заработок с чаевых. Как правило, оклад у официантов минимальный, а 70-80% оплаты труда составляют деньги от гостей. Ради них услужливые парни и девушки не жалеют ни рук, ни ног, ни улыбок. Тем больнее разочарование, когда после хорошего застолья и прекрасного обслуживания посетители заведения оставляют лишь мелочь. Бывают другие случаи, когда пронырливые коллеги по цеху забирают «чаюху» себе.

Курьезный случай вспоминает официантка:

— Пришел ко мне парень, постоянный посетитель, с какой-то незнакомой девушкой. Счет нормальный, 1500 рублей. Он кладет 2000, я выношу сдачу, он уходит в машину. Его спутница делает вид, что уронила что-то под стол, а сама втихушку в сумочку пихает сдачу 500 рублей. Я стою с открытым ртом, парень все это видит через окно ресторана, молча заходит, дает мне тысячу и уводит свою красавицу. Он еще часто приходил, а ее я больше не видела.

Среди новосибирских официантов ходят разговоры о некой пожилой женщине, которая гастролирует по заведениям, выбирает неубранный стол, откуда только что кто-то ушел, и собирает урожай официанта — чаевые. Правда, лично никто легендарную воровку не видел, но теперь официанты стараются побыстрее убрать за своими гостями. Вдруг, найдутся любители наживы.