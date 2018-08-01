На площади Маркса открылась кофейня новой сети с апельсиновым американо и бутербродами с коноплей

Кафе «the Кофий room» заработало на этой неделе на первом этаже жилого дома на площади Карла Маркса (Ватутина, 27). Это вторая точка под таким названием, ранее владельцы развивали сеть мико-кофеен в переходах метро под названием «Кофий Shop».

На Маркса «the Кофий room» заняло половину помещения, которое освободилось после того, как здесь закрылась кофейня, работавшая под брендом Traveler`s coffee. Вторую часть должна занять аптека сети «Социалочка» (вывеска уже висит, но магазин пока не открыт).

«the Кофий room» — это новый проект владельцев сети микро-кофеен «Кофий Shop», которые работают в переходах метро. Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске у этой сети работает 9 таких точек. Первая наземная полноценная кофейня заработала в этом году на улице Выборная в районе Педуниверситета, сообщил представитель компании Сергей Карлов. Кроме кофеен у компании есть еще собственное обжарочное производство с кофейней в Октябрьском районе.

Стены вытянутого как пенал зала выкрашены в белый цвет. На входе установлена большая книжная полка, которая занимает половину стены. Большинство столиков в заведении — маленькие, на них едва поместится пара чашек и десертов.

В кофейной карте как классические напитки (от 70 рублей за эспрессо), так и, так называемый «авторский кофе». Например, раф с лемонграсом, цитрусом и дыней (180 рублей), американо с апельсином (120 рублей).

В меню заведения большая часть позиций приходится на сэндвичи и пасту (и то и другое от 180 рублей). Во многих рецептах встречаются не совсем обычные для массовой кухни ингредиенты. Так в сэндвиче с форелью обещаны семена конопли, а пасту здесь можно заказать с соусом том-ям.

По данным 2ГИС, на площади Маркса сейчас работает уже 8 кофеен (если считать только заведения с собственными посадочным местами). Из кафе, которые появились сравнительно недавно, можно отметить вторую точку Blackwood coffee, которая заработала в конце прошлого года в здании гостиницы «Миротель».