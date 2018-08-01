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На площади Маркса открылась кофейня новой сети с апельсиновым американо и бутербродами с коноплей
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На площади Маркса открылась кофейня новой сети с апельсиновым американо и бутербродами с коноплей 

ngs.ru 1 августа 2018
Фото: ngs.ru
Кафе «the Кофий room» заработало на этой неделе на первом этаже жилого дома на площади Карла Маркса (Ватутина, 27). Это вторая точка под таким названием, ранее владельцы развивали сеть мико-кофеен в переходах метро под названием «Кофий Shop».
На Маркса «the Кофий room» заняло половину помещения, которое освободилось после того, как здесь закрылась кофейня, работавшая под брендом Traveler`s coffee. Вторую часть должна занять аптека сети «Социалочка» (вывеска уже висит, но магазин пока не открыт).
«the Кофий room» — это новый проект владельцев сети микро-кофеен «Кофий Shop», которые работают в переходах метро. Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске у этой сети работает 9 таких точек. Первая наземная полноценная кофейня заработала в этом году на улице Выборная в районе Педуниверситета, сообщил представитель компании Сергей Карлов. Кроме кофеен у компании есть еще собственное обжарочное производство с кофейней в Октябрьском районе.
Стены вытянутого как пенал зала выкрашены в белый цвет. На входе установлена большая книжная полка, которая занимает половину стены. Большинство столиков в заведении — маленькие, на них едва поместится пара чашек и десертов.
В кофейной карте как классические напитки (от 70 рублей за эспрессо), так и, так называемый «авторский кофе». Например, раф с лемонграсом, цитрусом и дыней (180 рублей), американо с апельсином (120 рублей).
В меню заведения большая часть позиций приходится на сэндвичи и пасту (и то и другое от 180 рублей). Во многих рецептах встречаются не совсем обычные для массовой кухни ингредиенты. Так в сэндвиче с форелью обещаны семена конопли, а пасту здесь можно заказать с соусом том-ям.
По данным 2ГИС, на площади Маркса сейчас работает уже 8 кофеен (если считать только заведения с собственными посадочным местами). Из кафе, которые появились сравнительно недавно, можно отметить вторую точку Blackwood coffee, которая заработала в конце прошлого года в здании гостиницы «Миротель».
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