Ассоциация веганов требует, чтобы ж/д операторы Великобритании внесли в меню позиции для строгих вегетарианцев

Письма уже направлены в компании East Midlands Trains, TransPennine Express и Great Western Railway.

Луиз Давид, глава ассоциации, отметила, что прошлогоднее исследование показало, что 80% веганов, путешествующих поездами, остаются голодными.

"Мы хотим больше опций, а не только соленые чипсы. Мы хотели бы видеть в меню как минимум одно горячее блюдо и один десерт, а также растительное молоко", — добавила Л. Давид.

Сообщается, что в марте перевозчик Virgin начал предлагать завтрак для веганов, а также соевое молоко. Компания Eurostar предлагает опции для веганов, путешествующих классом «стандарт премьер» или бизнес-классом.

Согласно исследованию Ассоциации веганов, за последние четыре года количество веганов встране увеличилось со 150 тыс. человек до 600 тыс. Также в стране проживает около 22 млн «флекситерианцев» — людей, которые пока еще едят мясо, но стремятся ограничить его потребление.