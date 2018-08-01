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Street Food Weekend в Калининграде вошёл в топ-3 гастрономических событий августа
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Street Food Weekend в Калининграде вошёл в топ-3 гастрономических событий августа 

Клопс.Ru 1 августа 2018
Фестиваль уличной еды в Калининграде вошёл в тройку лучших гастрономических событий августа в России. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».
"Городской пикник Street Food Weekend 2018 пройдёт с 24 по 26 августа 2018 года на острове Канта в Калининграде. В программе — дегустации и кухня народов мира. Street Food Weekend в Калининграде в 2017 году посетили 60 тысяч человек", — отмечает «ТурСтат».
Street Food Weekend оказался на втором месте рейтинга. Первым в списке стал «Пир на Волге» в Ярославле, а третьим — Арбузный фестиваль в городе Камышине Волгоградской области. В первую пятёрку также вошли «Калейдоскоп вкуса» в Выборге и «Русская каша — 2018» в Белгороде.
В прошлом году на Street Food Weekend выбрали лучший стритфуд-проект России и вручили премию Russian Street Food Awards. По итогам гастрономического смотра победил проект «Быков Бар».
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