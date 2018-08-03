McDonald’s оштрафовали на 700 тыс. руб. за нарушения при продаже товаров через «МакАвто»

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Арбитражный суд Москвы вновь оштрафовал сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s за нарушения при продаже продуктов через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс». Об этом в пятницу сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора

Ранее компания уже была оштрафована на 550 тыс. рублей за отсутствие декларации о соответствии на реализуемую через «МакАвто» и «МакЭкспресс» продукцию. Роспотребнадзор предписал тогда McDonald’s устранить нарушения, однако, отмечает ведомство, это требование выполнено не было. Кроме того, реализуемая через окна ресторанов сети продукция должна сопровождаться маркировкой с информацией о дате изготовления продукта, условиях его хранения, рекомендациях и ограничениях по его использованию или приготовлению, но компания не выполняет и это требование.

"При проведении внеплановой проверки в апреле 2018 года по контролю ранее выданного предписания управлением Роспотребнадзора по г. Москве установлено, что предписание не выполнено, ООО «Макдональдс» продолжает нарушать требования", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что компании выдано повторное предписание об устранении нарушений. Кроме того, «решением Арбитражного суда… ООО „Макдональдс“ привлечено к административной ответственности… с назначением наказания в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей», отметили в ведомстве.

Декларированию соответствия не подлежит продукция предприятий, реализуемая в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общественного питания, но это не распространяется на реализацию McDonald’s продукции через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Первый ресторан McDonald’s в России был открыт в январе 1990 г. на Пушкинской площади в Москве. Сегодня насчитывается 648 ресторанов сети в сотне городов России.