«Хундертвассера» в Костроме больше не будет

Костромское кафе «Hundertwasser» не работает. На дверях заведения появилась табличка с надписью «Ремонт», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Как нам стало известно, после ремонта «Хундер» в привычном виде не откроется. Его вообще больше не будет. На этом месте сделают совершенно другое кафе.

"Хундертвассер" дополнил череду кафе, которые закрылись или претерпели ребрендинг. Так, на месте ресторана «Васаби/Розарио» открылся пивной дом «Свои да наши», а вместо «Бляхин-клуба» появился бар «Чистое небо».