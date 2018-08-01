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«Хундертвассера» в Костроме больше не будет
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«Хундертвассера» в Костроме больше не будет 

k1news.ru 1 августа 2018
Фото: k1news.ru
Костромское кафе «Hundertwasser» не работает. На дверях заведения появилась табличка с надписью «Ремонт», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Как нам стало известно, после ремонта «Хундер» в привычном виде не откроется. Его вообще больше не будет. На этом месте сделают совершенно другое кафе.
"Хундертвассер" дополнил череду кафе, которые закрылись или претерпели ребрендинг. Так, на месте ресторана «Васаби/Розарио» открылся пивной дом «Свои да наши», а вместо «Бляхин-клуба» появился бар «Чистое небо».
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