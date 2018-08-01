Ещё
Британское издание The Calvert Journal выпустило видеогид по Петербургу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Британское издание The Calvert Journal выпустило видеогид по Петербургу 

Собака.ru 1 августа 2018
Фото: Собака.ru
Британское издание The Calvert Journal выпустило видео, в котором журналист в течение 48 часов гуляет по Петербургу, общается с местной молодежью и открывает для себя городские заведения. На это обратило внимание издание «Бумага».
В силе посещенных мест оказались Новая Голландия, клуб «Гештальт», ресторан Made in China, «Порт Севкабель» и бары «Бримбориум» и Union,
Ранее московский телеграм-канал «Психо Daily» выпустил альтернативный гид по летнему Петербургу в виде открыток, а специально к VK Fest вышло второе издание независимого гида «Сусанин» — путеводителя по нетривиальным местам города. В июле на Новой Голландии установили Air Island — самую большую работу финалистки премии Кандинского Саши Фроловой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака.ru: последние новости
На Большой Конюшенной заработало израильское бистро Saviv Марина Лазарева: Хочу развивать не только свой бизнес, но и жизнь города В Петербурге открылся первый ресторан Black Star Burger
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение