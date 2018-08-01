Британское издание The Calvert Journal выпустило видеогид по Петербургу

Британское издание The Calvert Journal выпустило видео, в котором журналист в течение 48 часов гуляет по Петербургу, общается с местной молодежью и открывает для себя городские заведения. На это обратило внимание издание «Бумага».

В силе посещенных мест оказались Новая Голландия, клуб «Гештальт», ресторан Made in China, «Порт Севкабель» и бары «Бримбориум» и Union,

Ранее московский телеграм-канал «Психо Daily» выпустил альтернативный гид по летнему Петербургу в виде открыток, а специально к VK Fest вышло второе издание независимого гида «Сусанин» — путеводителя по нетривиальным местам города. В июле на Новой Голландии установили Air Island — самую большую работу финалистки премии Кандинского Саши Фроловой.

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